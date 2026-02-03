Ночью силы ПВО сбили беспилотник в Каменском районе Ростовской области

В ночь на 3 февраля в Ростовской области один вражеский беспилотник сбит в Каменском районе, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотников самолетного типа. Три из них были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Орловской. По два БПЛА уничтожили над Калужской и Курской областями, один – над Ростовской.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 2 февраля над двумя районами Ростовской области уничтожили атакующие дроны.

Фото Сергей Плишенко (из архива)