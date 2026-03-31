Производимая под Таганрогом питьевая вода стала победителем всероссийского конкурса качества

Еще две награды — также у донских производителей.

Три донских производителя воды и безалкогольных напитков отмечены наградами на всероссийском конкурсе «Росглаввода — главная вода России». Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Это событие подчеркивает высокое качество продукции, выпускаемой в регионе, и её конкурентоспособность на федеральном уровне.

В ходе профессиональной дегустации 43 эксперта оценили 157 образцов от 60 российских компаний. В результате золотым призёром в номинации «Вода питьевая негазированная» завоевало ООО «Крынка» из Матвеево-Курганского района, которое побеждает в конкурсе уже второй год подряд. Также данный производитель участвует в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону».

В категории «Вода питьевая газированная» победителем стало ООО «БЫСТРА» из Усть-Донецкого района. Серебряным призёром в двух категориях — «Вода питьевая негазированная» и «Вода минеральная лечебно-столовая негазированная» — признано ООО «Фирма „Аква Дон“» из Ростова-на-Дону.  

Фото: ТГ-канал правительства РО

