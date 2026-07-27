Прогулка с музеем по Чеховскому Таганрогу прошла при полном аншлаге

Идея «Прогулки по Чеховскому Таганрогу под звуки флейты» всерьез увлекла горожан и гостей города. Билеты разобрали все до единого! В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» экскурсию проводила его заведующая, кандидат искусствоведения Марианна Григорян.

Ось симметрии – улица Чехова

Задумались ли вы, что в основе каждой экскурсии закладываются глубокие исследования? В городе, где увлеченных чеховедов больше, чем где бы то ни было, найти новый ракурс, по-своему раскрывающий историю гения литературы и человеческих душ, совсем не просто. «Чтобы узнать человека, пройди милю в его сапогах», гласит английская пословица. Визуализация мест, по которым ступал юный Антон, их связь с современным городом и рассказами писателя, планы города, фотографии и предметы шаг за шагом вели посетителей по знакомым и незнакомым улицам Таганрога. А, концерт, что прочно связал прошлое и настоящее, пронзительная высота флейты и полная чувств глубокая мощь фортепьяно сделали неважной и бессмысленной нашу ежедневную суету, обогатили душу и сердце гостей музея.

Первый генеральный план Таганрога, составленный в Таганрогском строительном комитете в 1808 году, отражал: оконечность мыса по-прежнему занимала крепость, основанная во времена Петра I. К началу ХIХ столетия город значительно разросся и вышел за её пределы. При этом направление улиц города, первым основанного по регулярному плану, сохранилось.

Ось симметрии всей территории старого города – улица, которая называлась Пятой продольной, потом — Полицейской, позже — Александровской, а с 1904 года, с года смерти писателя, это улица носит имя Чехова.

Фрагмент Александровских торговых рядов по-прежнему окаймляет юго-восточную часть площади, которую образует улица Чехова, раздваиваясь. Тогда площадь звалась Александровской, ныне носит имя Красной. Крайнюю лавку на углу переулка Красный (в то время – «Соборный») арендовал у своего родственника Ивана Ивановича Лободы купец Павел Егорович Чехов.

Телескоп на окне

Барон Балтазар Балтазарович Кампенгаузен, самый деятельный градоначальник Таганрога из нашего богатого прошлого, в начале ХIХ столетия неподалеку от Александровской площади в 1806 году основал мужскую гимназию, для которой уступил дом, предоставленный им городом, и городской сад. Переулок, соединявший эти два объекта, до революции звался Кампенгаузенским. Деревянное здании гимназии в 1839 году погибло в пожаре, а уже 1843 году здесь построили новое сооружение, в которое сегодня расположен Литературный музей имени А. П. Чехова. Здесь учились три брата – Чеховы — Александр и Антон и Николай, но окончили учебу лишь Антон и Александр. Антон учился 11 лет, дважды оставаясь на второй год. Из окон учебного заведения виднелся городской сад и море, а в другую сторону открывался вид на гимназический сад.

Воспитанники Александровской гимназии частенько прогуливали уроки в городском саду. Там же околачивались и учащиеся уездного училища. Во время школьной перемены гимназисты успевали сбегать в городской сад, подраться с «уездниками» на Гимназической аллее или послушать струнный оркестр на эстраде. Из кабинета директора гимназии Рейтлингера, который руководил гимназией с 1873 по 1884 годы, открывался вид на ворота городского сада. И однажды директор распорядился перенести телескоп в свой кабинет, поставив на окно. Гимназисты уверились, что директор теперь постоянно сидит у окна и глядит на прогульщиков. Братья Чеховы, как и другие, боялись этого телескопа ужасно.

Греческая школа и пение

Известно, что с 70-х годов XVIII века грекам по указу Екатерины II разрешили селиться в наших краях и брать много земли, чтобы развивать территории в экономическом отношении. До наших времен сохранилось здание, в котором некогда размещалась греческая школа. Ее построили на бывшей территории подворья греческой церкви, красивое здание которой утрачено городом в 1938 году. До того, как ребята попали в гимназию, семилетнего Антона и девятилетнего Николая Павел Егорович Чехов, понимая, что в руках греческих семей находится экономика нашего города и торговля, отвел туда учиться. Он полагал, что знание греческого языка откроет мальчикам двери в дальнейшую коммерческую жизнь. Однако, образовательные возможности этого заведения носили несколько спорный характер. Все ученики по воспоминаниям писателя, все шесть классов, около 70 человек, «учились» в одной комнате: от младенцев до детин лет 17 – 20 лет. Спустя год выяснилось, что братья так и не узнали язык греков, и тогда их отдали в подготовительный класс мужской Александровской гимназии…

В двух кварталах от греческой церкви в строгом полутораэтажном здании располагался Высочайший дворец Александра I. Здание, которое сохранилось до нашего времени, некогда являлось первым в застройке Греческой улицы: между ним и крепостной территорией сначала жилье не строили. Дом этот император выбирал, чтобы в нем жить, дважды. в 1818 году он приезжал в город с инспекцией, а в 1825 году прибыл вместе с императрицей Елизаветой Алексеевной, где 19 ноября (1 декабря) 1825 года закончилась его земная жизнь. Затем для размещения здесь первого таганрогского мемориального музея памяти императора его вдова выкупила дом у города. В комнате где скончался Александр I, обустроили Домовую церковь во имя Воздвижения Креста Господня. Четыре раза в год здесь проводились обязательные богослужения, в них принимал участие Павел Егорович Чехов, и приводил туда своих сыновей — они пели в хоре. Строгий отец поднимал ночью детей, чтобы петь заутреню, и не обращал внимания на погоду. «Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками», — цитата из письма Антона Павловича Чехова Ивану Леонтьевичу Леонтьеву (Щеглову).

Юный Чехов посещал дворец Александра I и как музей. Предметы интерьера из дворца Александра находятся в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» и мы можем их увидеть тоже …

Материал для рассказа

Во времена Александра I валы, бастионы и равелины крепости еще играли свою значимую роль в визуальном восприятии города. Сейчас уже не осталась от них следа, а в годы жизни семьи Чехова в Таганроге крепость хорошо просматривалась в структуре городского плана. В плане перспективы развития Таганрога 1863 года территория крепости, занимавшая оконечность мыса, утрачивает целостность. Идеи и планы снести бастионы валы и рвы, а на этом месте создать бульвар, повторяя очертания укреплений в память о их героическом прошлом не имели финансового обеспечения. Неблагополучные таганрожцы рыли в валу землянки… Во времена Антона бытовало мнение: «Если хочешь стать ограбленным до нитки, сходи в крепость».

Но мальчишки всегда исследуют опасное. Во время своего детства на эту часть крепостного вала хаживал иногда и Антон Павлович. «Идешь, бывало, — рассказывал он, — и споткнёшься обо что-то. Присмотришься поближе и увидишь под ногами печную трубу. Или выскочит баба и крикнет: «Что ты по крыше ходишь!»

Во времена Чехова гавань города, былой «Петровский ковш», изрядно обмелела. Куда некогда заходили корабли, забился ил и песок.

«В половине XIX столетия было до того мелко, что мальчишки, засучив панталончики выше колен, бегали по морю аки по суху и били палками заплывавшую сюда рыбу», — вспоминал Александр Чехов в 1912 году.

В районе нынешнего переулка Комсомольский некогда воздвигли храм святого Митрофания в русско-византийском стиле, с высокой колокольней. В 1867 году его освятили В этот храм Павел Егорович приводил сыновей, где они пели в церковном хоре. Впечатления, полученные писателем в этом храме, легли в основу многочисленных рассказов. Старший брат вспоминает, Антон писал записки «о здравии» и «за упокой» для неграмотных старушек. Атмосфера тех дней отражается в рассказе «Канитель»…

Можно и дальше шествовать по петлям прошлого, по милому сердцу городу, заглянуть на христианское кладбище или Ярморочную площадь, услышать звон бокалов на открытии кирпичного здания железнодорожного вокзала… Но лучше отправиться в музей, узнать и увидеть все самому.

Артист муниципального духового оркестра, лауреат международных конкурсов, лауреат и дипломант республиканских конкурсов Татьяна Осинцева вместе с преподавателем и концертмейстером музыкального колледжа Михаилом Кузовлевым помогли увидеть чеховский Таганрог через призму музыки. Звучали произведения Глюка, Шуберта, Алябьева. Затопила старинный особняк Лунная соната Бетховена. И прекрасная флейтистка пригласила на танец одного из посетителей музея…

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора