Проект из Ростовской области участвует в народном голосовании III Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Народное голосование стартовало 2 марта. Всего отобрано 110 проектов в 11 номинациях. Это лучшие практики и управленческие решения со всей страны.

Донской регион представлен в номинации «Молодой современный управленец на службе страны». За награду борется Елена Лемешева – руководитель волонтерского центра «Аргумент». Организация является платформой для реализации молодежной политики и развития территориального самоуправления.

По словам Елены Лемешевой, проект призван устранить системный разрыв между молодежью и органами местного самоуправления. В муниципалитете отсутствовали социальные лифты, наблюдался дефицит молодых кадров и низкое доверие к власти. Для решения этих задач на базе центра «Аргумент» создана интегрированная платформа подготовки муниципальных управленцев.

По итогам народного голосования определят лауреатов и победителей, которые будут утверждены в апреле. А церемония награждения состоится 21 апреля на III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Заместитель начальника управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о важности участия граждан в Народном голосовании:

«Муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан. В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд. Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования. Участие граждан в определении лауреатов через портал Госуслуг подтверждает открытость и прозрачность процедуры. Активная гражданская позиция жителей позволит определить действительно достойные проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни», – подчеркнул Евгений Грачев.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что утверждение ТОП-110 – важный этап премии, который демонстрирует масштаб и разнообразие муниципальных практик.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок – более 63 тысяч, и каждая из них – это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших. Народное голосование на Госуслугах – это возможность для каждого стать частью большого события, поддержать тех, кто ежедневно делает жизнь в городах и селах лучше. Премия «Служение» объединяет муниципальное сообщество и доказывает: развивая малую родину, мы служим всей России», – заявила Ирина Гусева.

Проголосовать за понравившийся проект можно на портале Госуслуг .

Добавим, всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Владимира Путина. Ее цель – повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента.