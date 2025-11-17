Проехал на «красный» и врезался в Mercedes  — в Ростове полиция выясняет обстоятельства ДТП

В аварии пострадали два человека.

Сегодня, около 11 часов, в донской столице случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека пострадали. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На пересечении улиц Добровольского и Комарова в Ростове-на-Дону, 40-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris, по предварительным данным, на перекрестке со светофором проехал на «красный» и врезался в Mercedes-Benz, под управлением 28-летнего водителя.

От удара Hyundai Solaris опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель Mercedes-Benz и 61-летний пассажир Hyundai Solaris.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции.