Продолжается прием заявок на участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Прием заявок на участие во Всероссийской муниципальной премии «Служение» продолжается. Она учреждена Президентом, а проводит ее ВАРМСУ. Присваивают ее выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

В этом году почетную награду будут вручать уже третий раз. А в предыдущие годы ее лауреатами неизменно становились представители Донского региона. За два года Премию получили четыре донских проекта из разных районов области. С одним из них встретились специалисты Центра управления регионом (ЦУР). Главный специалист по организационным вопросам Новошахтинской городской Думы Елена Задорожная – автор проекта «Помним, гордимся, верность Отчизне храним». Она поделилась впечатлениями об участии в Премии и рассказала, как ее работа повлияла на жизнь родного города.

— В чем заключается основная идея проекта «Помним, гордимся, верность Отчизне храним»?

— В 2023 году я возглавляла команду Молодежного парламента, которая на протяжении нескольких лет занималась реализацией проекта «Помним, гордимся, верность Отчизне храним». Мы хотели увековечить память героев Великой Отечественной войны, участников современных конфликтов и привить молодежи чувство патриотизма и уважения к истории. Одним из первых шагов стало создание документальных видеороликов о мемориалах Великой Отечественной войны и фильма «Время героев», в котором мы рассказали о воинах-новошахтинцах, исполнявших свой долг в зоне СВО.

— Какие положительные изменения в жизни города и региона произошли благодаря реализации вашего проекта?

— Мы смогли соединить в нашем проекте прошлое с настоящим, чтобы молодежь почувствовала себя частью большой героической истории страны. Но наша работа не заключалась только в просветительской деятельности. Мы также благоустроили «народную тропу», которая вела к храму Донской иконы Божией матери. А также реконструировали памятник воинам-интернационалистам, который находится на территории храма. А парламентарии провели исследовательскую работу, чтобы актуализировать списки погибших. Я считаю, что наш проект делает новошахтинскую молодежь духовно крепче.

— Почему вы решили принять участие премии «Служение»? В чем ее значимость для вас и муниципальной системы?

— Я очень благодарна ВАРМСУ за возможность принять участие в такой уникальной премии. Это отличная площадка для обмена опытом и признание вклада муниципальной службы в развитие страны. Мы рады, что проект Молодежного парламента был замечен на столь высоком уровне.

— Почему важно, чтобы именно муниципальные служащие проявляли себя? Как это влияет на жизнь в городах?

— Часто говорят, что муниципальная власть близка к народу. Так и есть. От нее зависит повседневная жизнь горожан. И именно муниципальное самоуправление определяет будущее нашей страны.

— Есть ли у вас новые идеи и планы вновь заявить о себе на всю страну?

— Наш проект расширился – формат видеороликов вырос в медиапроект. И также развивается направление «Путь к храму». Между Новошахтинской городской думой и храмом Донской иконы Божией матери был заключен договор и разработан перспективный план по взаимодействию духовенства и молодежи. В этом году председатель Молодежного парламента будет представлять на премии «Служение» проект «Путь к храму».

Добавим, прием заявок на участие в новом сезоне открыт на сайте: премияслужение.рф. Он продлится до 21 ноября. Участвовать могут главы муниципалитетов, сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных организаций, председатели ТОС и муниципальные депутаты. Номинантов определят всенародным голосованием, которое пройдет весной 2026-го года.

Фото премияслужение.рф