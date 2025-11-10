Приложение для обнаружения БПЛА стало доступно жителям Дона через «РуСтор»

Жители Ростовской области теперь могут установить мобильное приложение «Радар.НФ» через российский магазин приложений «РуСтор». Эта программа, созданная Общероссийским общественным движением «Народный фронт», предназначена для оперативного информирования о беспилотных летательных аппаратах и диверсионных группах.

Как сообщает официальный портал донского правительства, с помощью приложения пользователи могут быстро сообщать о подозрительных объектах, направив смартфон на цель, выбрав тип угрозы, сделав фото и отправив сигнал в федеральные службы. Система автоматически определяет геолокацию и направление движения, что ускоряет реагирование силовых структур. Кроме того, «Радар.НФ» позволяет уведомлять МВД и МЧС России о других ЧП и правонарушениях.

«В случае отсутствия интернета приложение автоматически отправляет СМС с метаданными для фиксации в системе. В последнем обновлении добавлены обучающие материалы по тактической медицине и инструкции по действиям в экстренных ситуациях», — пишет источник.

С момента запуска приложения поступило свыше 30 тысяч сигналов, которые помогли защитить города и инфраструктуру. На сегодняшний день «Радар.НФ» скачали более 1 900 000 пользователей. Приложение доступно для Android в магазине RuStore (https://apps.rustore.ru/app/ru.onf.rdr) и в Huawei AppGallery (https://appgallery.huawei.ru/app/C109424409). Инструкцию для пользователей IOS можно найти на сайте Народного фронта: https://onf.ru/radar.

