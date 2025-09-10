Главная » Новости Ростовской области

Прием заявок на Слет Всемирного фестиваля молодежи завершен

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

До старта масштабного события, которое пройдет в Нижнем Новгороде, осталась неделя. Всего было подано более 62 тысяч заявок из 175 стран мира.

Новости Ростовской области

На Слет приедут участники из всех регионов России (кстати, от Ростовской области было подано свыше 700 заявок). А еще будут гости из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и Австралии.

Участвовать в Слете будут молодые люди от 14 до 35 лет. Он объединит представителей сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT.

Будет и деловая программа, а также иммерсивные шоу, баттлы по актуальным молодежным темам, воркшопы и мастер-классы от ведущих экспертов.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область фестиваль молодежи
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru