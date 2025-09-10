Прием заявок на Слет Всемирного фестиваля молодежи завершен

До старта масштабного события, которое пройдет в Нижнем Новгороде, осталась неделя. Всего было подано более 62 тысяч заявок из 175 стран мира.

На Слет приедут участники из всех регионов России (кстати, от Ростовской области было подано свыше 700 заявок). А еще будут гости из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и Австралии.

Участвовать в Слете будут молодые люди от 14 до 35 лет. Он объединит представителей сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT.

Будет и деловая программа, а также иммерсивные шоу, баттлы по актуальным молодежным темам, воркшопы и мастер-классы от ведущих экспертов.