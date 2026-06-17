Президент России Владимир Путин подписал Указ, расширяющий контур работы Госфонда «Защитники Отечества»

Согласно документу, поддержку теперь смогут получать еще две категории ветеранов боевых действий. Первая — действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО и оставшиеся в строю. Вторая — ветераны боевых действий, ставшие инвалидами при отражении вооруженного вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Ранее с инициативой расширить категории помощи выступила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева.

«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, приняли решение продолжить служить в Вооруженных силах, – это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни. Благодарю главу государства за последовательную поддержку наших защитников и членов их семей», – отметила Анна Цивилева.

Ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, смогут получать через фонд технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать их к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая соревнования «Кубок Защитников Отечества».

По материалам фонда «Защитники Отечества»

Фото kremlin.ru (из архива)