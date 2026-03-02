Представительницы Ростовской области – призеры и победители «Зеленого зачета»

Во Всероссийском ежегодном конкурсе оценки уровня экологической грамотности участвуют школьники 8-11 классов и студенты 1–2 курсов. Интеллектуальное соревнование состояло из двух этапов. Первый тур прошел в конце года в онлайн-формате и охватил более 72 тысяч участников со всей страны.

Во второй тур прошло 1121 человек из 64 регионов России.

В финале участникам предстояло отвечать на теоретические вопросы, решать практические задачи и тесты – всего 35 билетов, в каждом из которых 7 заданий по географии, биологии, физике, геофизике, химии.

В итоге определены 30 победителей и 30 призеров. В числе лучших Злата Фалалеева из Ростовской области. Еще две представительницы донского региона – Мадина Мардиева и Мария Пинчук – стали призерами «Зеленого зачета».

Добавим, ключевыми целями проекта является создание условий для кадрового потенциала в экологической отрасли, популяризация экологической тематики среди молодежи, а также стимулирование у ребят интереса к научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности.

Фото из ТГ-канала Фонда «КОМПАС»