Праздничная программа ко Дню Победы на «Самбекских высотах» объединит концерты, экскурсии и мастер-классы 

С 8 по 10 мая в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» под Таганрогом пройдет серия мероприятий, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.

В течение трех дней для посетителей будут проводиться концерты, тематические площадки, мастер-классы, экскурсии и лекции. Программа дополнится возможностью посетить интерактивные зоны, включая танковые и авиасимуляторы.

9 мая на территории музея пройдут ключевые события — трансляция Парада Победы, фестиваль патриотической песни «Самбекская весна» и праздничная программа «Победная весна». Гостей также ждут интерактивные площадки, мастер-классы и тематическая акция «Спасибо за мир!».

Музей приглашает жителей и гостей региона провести майские дни в пространстве, где сохраняется память о событиях Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено музеем «Самбекские высоты»