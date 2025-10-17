Попросился переночевать, а потом пырнул ножом в живот хозяйку: в Ростове произошла криминальная история

Донская полиция задержала злоумышленника и поместила под стражу.

50-летняя ростовчанка поступила в больницу с колотото-резаными ранениями живота. Тяжкие телесные повреежденения ей причинил знакомый, которого женщина согласилась приютить на несколько дней. Подробности рассказали в пресс-службе донской полиции.

30-летний житель Краснодара обратился к своей знакомой с просьбой переночевать у нее несколько дней. Та согласилась ему помочь. Однако в один из вечеров, в момент, когда потерпевшая открыла подозреваемому дверь в квартиру, он нанес ей удары ножом в область живота, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: freepik