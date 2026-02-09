Помилованный президентом житель Ростовской области вышел на свободу

Ранее он был осужден на 8 лет за коррупцию.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании ростовчанина, который получил 8 лет колонии за коррупционное преступление. Прошение осуждённого о помиловании предварительно было рассмотрено в октябре 2025 года областной комиссией по вопросам помилования, а затем поддержано губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

В качестве существенных обстоятельств было учтено состояние здоровья осужденного (инвалид 3-й группы), а также тот факт, что он вернул в муниципальную собственность незаконно полученное имущество, сообщили в отделе по вопросам помилования правительства Ростовской области.

Подписывая документ, глава государства отметил, что решение о помиловании принимается им из принципа гуманности. В настоящее время члены комиссии готовятся к очередному заседанию, намеченному на 26 февраля.

В 2025 году за помилованием обратились 20 мужчин и 31 женщина из Ростовской области. По большинству решения уже приняты. 19 материалов на рассмотрении в Москве, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru