Главная » Новости Ростовской области

Помилованный президентом житель Ростовской области вышел на свободу

На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Ранее он был осужден на 8 лет за коррупцию.

Новости Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании ростовчанина, который получил 8 лет колонии за коррупционное преступление. Прошение осуждённого о помиловании предварительно было рассмотрено в октябре 2025 года областной комиссией по вопросам помилования, а затем поддержано губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

В качестве существенных обстоятельств было учтено состояние здоровья осужденного (инвалид 3-й группы), а также тот факт, что он вернул в муниципальную собственность незаконно полученное имущество, сообщили в отделе по вопросам помилования правительства Ростовской области.

Подписывая документ, глава государства отметил, что решение о помиловании принимается им из принципа гуманности. В настоящее время члены комиссии готовятся к очередному заседанию, намеченному на 26 февраля.

В 2025 году за помилованием обратились 20 мужчин и 31 женщина из Ростовской области. По большинству решения уже приняты. 19 материалов на рассмотрении в Москве, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости помилование Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru