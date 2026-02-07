Главная » Город

Погода в Таганроге 7 февраля: потеплеет до +1°, средний ветер с порывами, возможны ледяной дождь и магнитная буря

Температурные качели ожидают Таганрог в субботу, 7 февраля. После морозов температура воздуха уйдет в небольшой плюс. Прогнозируются осадки в виде снега с дождем, ледяной дождь, что может привести к гололедице. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, магнитная буря уровня G1.

В воскресенье, 7 февраля, чуть потеплеет, а в начале следующей недели опять придет мороз – до −6°… −10°. Осадки маловероятны, ветер слабый. До плюса, по прогнозам синоптиков, потеплеет к 12 февраля.

По данным Ростгидромета, 7 января утром и днем пасмурно, температура воздуха +1°…+2° (по ощущениям, как -4°). Снег с дождем, ледяной дождь с вероятностью в 78%. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8-11 метров в секунду. Влажность 93%.

Вечером и ночью также пасмурно, влажность 92%. Снег с дождем с вероятностью в 64%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, 750-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 9 часов 52 минуты, убывающая луна. Слабая магнитная буря.

Фото Сергея Плишенко

