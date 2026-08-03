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«Красный котельщик» запустил социальную кампанию в честь 130-летия завода

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), один из ведущих производителей энергетического оборудования в России, объявил о старте масштабного информационно-социального проекта «Нужны заводу! Нужны стране!». Кампания приурочена к 130-летию предприятия и направлена на популяризацию производственного труда и осмысление его значимости для страны. 

#Промышленность

В рамках проекта в течение трех месяцев улицы Таганрога украсят около 30 имиджевых билбордов, посвященных сотрудникам ТКЗ. Каждый из героев кампании представляет многотысячный коллектив предприятия – опытных профессионалов, которые ежедневно вносят вклад в российскую энергетику и технологический прогресс. 

Кампания «Нужны заводу! Нужны стране!» несет важный социальный посыл: она акцентирует внимание на значимости производственных профессий и на их ключевой роли в развитии российской экономики. В условиях растущей потребности отечественной промышленности в квалифицированных кадрах проект не только вдохновляет, но и мотивирует молодежь обратить внимание на рабочие специальности. 

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Красный котельщик производство профессия работа в Таганроге
Таганрогская правда

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