Погода в Таганроге 31 января: пасмурно, ожидается снег с дождем, высокая влажность

В субботу, 31 января, в Таганроге будет пасмурно и дождливо. Днем столбик термометра покажет +5°, к ночи на 2-3 градуса похолодает, дождь перейдет в мокрый снег. Ветер южный, с переходом на юго-западный, 5-6 метров в секунду.

В воскресенье, 1 февраля, синоптики обещают резкое похолодание – до −6° днем, −11° к ночи. Снег в течение суток. В начале следующей недели станет еще холодней, осадки не прекратятся. Потепление до плюсовых температур ждем с 7 февраля.

По данным Ростгидромета, 31 января днем облачно, температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как 0°). Дождь с вероятностью в 65%. Ветер южный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 94%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 93%. Снег с дождем с вероятностью в 74%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как -2°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, 748-750 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 9 часов 32 минуты, растущая луна. Магнитное поле спокойное.

