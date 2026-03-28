Погода в Таганроге 28 марта: облачно, днем +13°, без осадков, сильного ветра и магнитных бурь

Комфортная погода ждет Таганрог в субботу, 28 марта. Дожди и магнитные бури не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +13°, к ночи немного похолодает. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 3-4 метра в секунду. Влажность 74-78%.

В воскресенье, 29 марта, потеплеет до +18° днем. К вечеру возможен дождь и незначительное усиление ветра. В начале следующей недели среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +12°…+14°, возможны кратковременные дожди.

По данным Ростгидромета, 28 марта утром и днем пасмурно, температура воздуха +11°…+13° (по ощущениям, как +10°). Без осадков. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 74%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 78%. Температура воздуха +9°…+10° (будет ощущаться, как +8°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Также без осадков. Атмосферное давление ниже нормы, 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 12 часов 35 минут, растущая луна. Магнитное поле спокойное.

Фото «Таганрогской правды»