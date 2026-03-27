Погода в Таганроге 27 марта: пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный, +13 ° С

В последний рабочий день на этой неделе таганрожцев ожидает облачная погода с высокой влажностью, но без дождя. В воскресенье прогнозируются кратковременные осадки.

Температура воздуха утром составила 10 градусов тепла, ветер северный, днем изменит направление на юго-западный, слабый, около 2 метров в секунду. В течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +15° С. Вечером — 11-12 выше нуля.

Завтра, согласно прогнозу синоптиков, будет на пару градусов теплее и так же пасмурно, дождь обещают в воскресенье. Влажность сегодня утром составила 88%, днем — около 75%.

Атмосферное давление держится на уровне 753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (умеренный). Магнитное после спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +7°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 12 часов 32 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 6.13, заход будет в 18.45.

Фото из архива