Главная » #Погода

Погода в Таганроге 25 февраля: пасмурно, днем до +6°, ожидается дождь

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

25 февраля в Таганроге облачно, дует умеренный восточный ветер, в течение суток возможен дождь. Днем температура воздуха +4°…+6°. Влажность высокая – 93%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью пасмурно, градусник покажет +1°…-2°. Завтра погода существенно не изменится, сохраняется вероятность осадков, ветер восточного и северо-восточного направлений немного усилится.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Вероятность дождя – 74%.

Ночью пасмурно, влажность — 92%. Температура воздуха +1°…-2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 91%. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 50 минут, растущая луна.

Фото Владимира Ефремова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru