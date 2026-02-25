Погода в Таганроге 25 февраля: пасмурно, днем до +6°, ожидается дождь

25 февраля в Таганроге облачно, дует умеренный восточный ветер, в течение суток возможен дождь. Днем температура воздуха +4°…+6°. Влажность высокая – 93%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью пасмурно, градусник покажет +1°…-2°. Завтра погода существенно не изменится, сохраняется вероятность осадков, ветер восточного и северо-восточного направлений немного усилится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Вероятность дождя – 74%.

Ночью пасмурно, влажность — 92%. Температура воздуха +1°…-2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 91%. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 50 минут, растущая луна.

