Погода в Таганроге 22 февраля: пасмурно, днем +4°, без осадков и магнитных бурь, усилится восточный ветер

В воскресенье, 22 февраля, в Таганроге потеплеет до +4° днем. К ночи столбик термометра опустится до 0°. Осадки не прогнозируются, влажность средняя, 44-54%. Ветер восточный, 8-10 метров в секунду.

В начале следующей недели сохранится плюсовая температура. Со вторника, 24 февраля, начнутся дожди. Ветер сменит направление на юго-западный и немного ослабнет. До конца февраля погода в целом не изменится. Пасмурные дни будут сменяться ясными, с незначительными осадками.

По данным Ростгидромета, 22 февраля утром и днем пасмурно, температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -6°). Без осадков. Ветер восточный, 8-10 метров в секунду, порывы до 12-14 метров в секунду. Влажность 44%.

Вечером и ночью также пасмурно, влажность 54%. Осадки маловероятны. Температура воздуха +1°…0° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 760-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 40 минут, молодая луна. Магнитное поле спокойное.

