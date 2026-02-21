Главная » #Погода

Погода в Таганроге 21 февраля: облачно, днем до +5°, ночью заморозки, световой день превысит 10,5 часов

21 февраля в Таганроге преимущественно облачная погода с умеренным северо-восточным ветром, без существенных осадков. Днем температура воздуха +2°…+5°. Влажность – 55%, УФ-индекс низкий, магнитных бурь не ожидается. Ночью пасмурно, небольшие заморозки — градусник покажет -2°…-4°. Завтра сохранится облачная погода, ветер усилится и сменит направление на восточное, в светлое время суток до +4°, осадков пока не обещают.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+5° (по ощущениям, как -4°). Ветер южный, 4-7 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность — 70%. Температура воздуха -2°…-4° (будет ощущаться, как -9°). Ветер северо-восточный, 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 767-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 37 минут, молодая луна.

Фото Марины Даренской

