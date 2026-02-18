Главная » #Погода

Погода в Таганроге 18 февраля: пасмурно, немного ветрено, возможен дождь со снегом

18 февраля в Таганроге будет пасмурно, в течение суток возможен дождь со снегом, отдельные порывы восточного и юго-восточного ветра могут достигать 10-15 метров в секунду. Днем температура воздуха +3°…+5°. Влажность высокая – 88%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, градусник покажет -1°…+2°. Завтра тоже прогнозируют осадки, станет немного прохладнее — ночью до -3°, ветер, который сменит направление на западное и юго-западное ослабеет к вечеру.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+5° (по ощущениям, как -3°). Ветер , 7-8 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 81%.

Ночью облачно, влажность — 92%. Температура воздуха -1°…+2° (будет ощущаться, как -5°). Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду. Вероятность дождя со снегом – 71%. Атмосферное давление 751-750 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 27 минут, молодая луна.

Фото Владимира Прозоровского

