Погода в Таганроге 14 июля: комфортная температура воздуха, ветер в течение дня усиливается, магнитная буря идет на спад, дождя сегодня не ожидается

Сегодня в городе синоптики прогнозируют не жаркий, но довольно ветренный день. Температура воздуха днем — около 27 градусов выше нуля, ветер дует со скоростью 7 метров в секунду, магнитное поле приходит в норму. Переменная облачность, без осадков.

Утром температура воздуха составила +234°С, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до +27, а ветер сменит направление на юго-западный и усилится до 7 метров в всекунду.

Вечером градусник покажет +26°С, а ночью около 22 градусов тепла. В течение дня — переменная облачность, без осадков, уровень влажности колеблется от 42% днем до 72% к ночи. Сегодня осадков синоптики не прогнозируют, а завтра обещают дождь.

Атмосферное давление сегодня составляет 753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс очень высокий, на 7 баллов, а магнитное поле — на 4 балла, что оценивается как слабая магнитная буря.

Температура воды в Таганрогском заливе — +25°С. Световой день продлится 15 часов 35 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.42, заход ожидается в 20.17.

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