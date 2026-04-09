Погода портится: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В ближайшие часы ожидается местами ливни с грозой и сильным ветром.

В Ростовской области 9 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС. Согласно прогнозу, с 13 до 15 часов и до конца суток в регионе местами пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Жителям следует быть предельно осторожными, по возможности избегать поездок и пребывания на открытой местности, а также внимательно следить за сообщениями экстренных служб. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото «Таганрогской правды»