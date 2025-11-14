Почему компании перестают охотиться за кадрами и начинают их выращивать

В эпоху, когда рынок труда лихорадит от текучки кадров и дефицита специалистов, всё больше компаний осознают: лучший способ обеспечить устойчивое развитие — взращивать таланты внутри. Эта стратегия позволяет сохранить корпоративную культуру, накопить экспертизу и создать команду единомышленников.

По данным hh.ru за 2025 год, 40% российских работодателей планируют наращивать инвестиции в программы внутреннего обучения. Исследования Deloitte подтверждают: компании, которые делают ставку на рост собственных сотрудников, удерживают персонал на 40% дольше.

В МегаФоне эта идея давно стала частью ДНК. Здесь уверены: устойчивое развитие невозможно без роста людей, которые создают компанию. И одна из историй, где это особенно заметно, — семья Постных с Юга России.

22 года в движении: от инженера до директора

Когда в 2003 году Олег Постных пришёл в МегаФон, телеком на Юге и Кавказе только начинал свой стремительный рывок. «Это было удивительное время — огромные планы, азарт, вера в результат и нетерпение перед будущим», — вспоминает он.

С тех пор прошло больше двух десятилетий. Сегодня Олег Николаевич — директор департамента ресурсно-регуляторного обеспечения в головном офисе в Москве. За его плечами — Олимпиада-2014, Чемпионат мира по футболу-2018, работа в кризисных ситуациях, когда МегаФон становился невидимым героем, обеспечивающим связь там, где она нужнее всего.

«Трудно передать ощущение, когда понимаешь: этот человек сейчас разговаривает с близким, потому что тысячи ребят из твоей компании сделали это возможным», — говорит он.

Главный профессиональный урок за эти годы?

«Все можно сделать, если вертеть это в руках достаточно долго, — улыбается Олег Николаевич. — Не бывает неразрешимых задач. Порой мы действуем не по шаблону, а интуитивно, с душой — и добиваемся своего».

Олег Постных живёт насыщенной жизнью и вне офиса. Он коллекционирует модели автомобилей и паровозов, слушает винил, работает с деревом, любит монтировать видео из поездок. «Меня это заземляет, — говорит он. — Созидание, звук, движение — всё это даёт ощущение жизни, как и в работе».

Следующее поколение: строить связь в цифровом мире

Его сын, Валерий Постных, продолжает семейную традицию — но уже в цифровом измерении. Валерий с юности работал в телеком-сфере, а в 2018 году оказался в компании после объединения IT-компании Нэт Бай Нэт с МегаФоном.

Сейчас он работает в МегаФоне в команде разработки AFINA — единой системы обработки обращений клиентов в цифровых каналах обслуживания.

«Я видел, как отец строил сеть, буквально базовую станцию одну за другой, — говорит Валерий. — А теперь я строю её в цифровом смысле. Это другое измерение, но цель та же: соединять людей».

Семейная связь и преемственность

Олег Николаевич не скрывает, что сначала переживал, не будет ли сыну сложно идти по тому же пути.

«Я понимаю, что в какой-то степени мешаю ему раскрыться. Но это и стимул для Валеры — заявить о себе громче. И я горжусь тем, как он это делает!»

При этом нередко советы идут уже от сына к отцу.

«Он помогает мне смотреть на людей и процессы с другой стороны — со стороны коллектива, — говорит глава династии. — Это важно, чтобы не замкнуться в уверенности, что ты всегда прав».

Так две эпохи МегаФона встретились в одной семье: инженерная школа, где строили башни и прокладывали оптику, и цифровое поколение, которое строит связь в интерфейсах и алгоритмах.

Рост изнутри — тренд, который становится нормой

Такие истории — не исключение, а отражение стратегического тренда. Как отмечает HR бизнес-партнёр МегаФона по регионам Поволжье, Юг и Кавказ, Марина Новак:

«Мы убеждены: лучшие кадры — это те, кто растут вместе с компанией. Преемственность поколений, вовлечённость и развитие внутри — это не просто красивые слова. Это то, что делает бизнес устойчивым и даёт людям уверенность в будущем».

Сегодня в МегаФоне действуют программы внутреннего обучения и карьерного роста — от цифровых академий до индивидуальных треков развития. Здесь ценят тех, кто готов учиться и меняться.

«Возможности профессионального роста, прежде всего, живут внутри самого человека, — уверен Олег Николаевич. — А компания лишь помогает им раскрыться. И МегаФон делает для этого максимум».

Связь, которая сильнее времени

История семьи Постных — не просто семейная хроника. Это метафора компании, которая развивает не только сети, но и людей. Помимо фамилии и профессии, отца и сына связывает чувство причастности, драйв лидерства и вера, что настоящая связь начинается внутри команды.

Для семьи Постных это стало традицией. Для МегаФона — стратегией. Для отрасли — примером того, как внутренний рост превращается из модного слова в движущую силу бизнеса.

Реклама

ERID: 2Vfnxwzsw1

B Публичное акционерное общество «МегаФон»

ИНН 7812014560

61.10

ДОГОВОР № 2690370 от 19.12.2023

Фото: пресс-служба Мегафона