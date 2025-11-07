По 1 млн рублей получат победители «Большой перемены» из Ростовской области

57 старшеклассников из Ростовской области стали победителями и призерами флагманского проекта Движения Первых «Большая перемена».

В международном детском центре «Артек» завершился финал шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов, посвященный теме «От мечты к свершениям». Ростовскую область на нем представили 57 старшеклассников, из которых 13 стали лауреатами первой степени, остальные — лауреатами второй степени, информирует портал донского правительства.

«Эти успехи подтверждают высокий уровень образования донской молодежи и вдохновляют ребят на новые достижения», — отметил замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Среди десятиклассников победу одержали учащиеся школ №№53 и 115 Ростова, школы №8 Батайска, Егорлыкской школы №1 и лицея ЮФУ. Они получат по 1 млн рублей на образовательные цели. Призеры этой возрастной категории — по 200 тыс. рублей.

В числе лучших среди учеников 8-9 классов оказались представители лицея №102, школ №№43, 60 и 80 Ростова, школы поселка Янтарный Аксайского района, школы №15 Батайска, школы №9 Таганрога и инженерно-технологической гимназии «Юнона» Волгодонска. Победители в этой группе получат по 200 тыс. рублей, призеры — по 100 тыс. рублей.

Еще один бонус для победителей «Большой перемены» -дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги, подготовившие лучших школьников, будут награждены премиями в 150 тыс. рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров конкурса. Учителя, чьи ученики стали призерами, получат по 50 тыс. рублей.

Для финалистов конкурса была организована насыщенная просветительская программа, включающая деловые игры, мастер-классы, тренинги и встречи с экспертами из сфер образования, науки, медиа и спорта.

Ранее мы сообщали, что школьники из Таганрога стали полуфиналистами «Большой перемены».

Фото: donland.ru