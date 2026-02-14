Плата за жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области выросла на 1,7% с января

С начала нового года жители Ростовской области, как и все россияне, столкнулись с ростом платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Рост тарифов в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов, пояснив, что повышение составило 1,7% по сравнению с декабрем прошлого года.

«Данное решение принято на федеральном уровне и связано с увеличением ставки НДС до 22%», — отметил Лукьянов.

Согласно установленным правилам, Правительство РФ ежегодно определяет предельные индексы роста платы за ЖКУ для каждого региона. На период с 1 января по 30 сентября 2026 года для Ростовской области, как и для остальных субъектов страны, этот индекс зафиксирован на отметке 1,7%.

«Максимальный рост тарифов для населения по всем видам коммунальных услуг не превысит данного значения», — отмечается в сообщении.

Актуальная информация о тарифах, применяемых для расчета платежей в текущем году, опубликована на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области rst.donland.ru.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с оплатой отопления. Тарифы на тепловую энергию для населения также выросли не более чем на 1,7%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифа, но и от фактически потребленного объема. В домах, оборудованных приборами учета, плата рассчитывается по их показаниям и может меняться.

«Рост потребления тепла часто связан с длительными периодами морозной погоды. Если же в многоквартирном доме общедомовой счетчик отсутствует, расчеты производятся по утвержденным нормативам потребления», — пояснил Алексей Лукьянов.

