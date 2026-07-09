Ожоги и отравление: чем опасны «двойники» борщевика для жителей Ростовской области

В последнее время в Ростовской области участились случаи, когда садоводы и сельские жители принимают за ядовитый борщевик Сосновского другие растения из семейства зонтичных.

Как правило, тревога оказывается ложной, но эксперты Донского филиала Центра оценки качества и контроля АПК (ЦОК АПК) предупреждают: некоторые из этих «двойников» тоже могут быть опасны для человека. Подробности рассказали агроном Владимир Косов и главный специалист отдела защиты растений Ольга Безрукова.

Загадки дикого сельдерея

Одним из таких растений-двойников является дикий сельдерей. Несколько лет назад его ошибочно приняли за борщевик в Семикаракорском районе, на левом берегу реки Сал. Владимир Косов пояснил, что дикий сельдерей, как и борщевик, растет вдоль дорог, достигает внушительных размеров и имеет белые соцветия. Однако в официальные перечни инвазивных видов, например, в приказ Минприроды от 13 февраля 2026 года №77, он не включен.

Тем не менее, это растение двулетнее, высотой до 1,5-2 метров, с зубчатыми листьями и зонтичными соцветиями. Оно устойчиво к заморозкам до -7°С и легко подавляет конкурентов. В народной медицине его настои использовали для стимуляции печени и нервной системы, но в современной медицине дикий сельдерей лекарством не считается.

«Сок растения содержит фуранокумарины, которые при контакте с кожей и последующем воздействии солнца могут вызвать ожоги. Кроме того, в семенах есть апиол, токсичный для печени и почек в больших дозах, а витамин К способен нейтрализовать действие некоторых лекарств», — предупредил эксперт.

Болиголов и его неслучайное название

Более опасным «двойником» является болиголов крапчатый, или пятнистый. Это двулетнее растение из того же семейства, но его соцветия мельче, стебель гладкий и круглый, без опушения, а листья более мелкие.

Владимир Косов отметил, что у болиголова неприятный запах, вызывающий головную боль, из-за чего растение и получило свое название. Оно растет на любых почвах, включая мусорники и сенокосы, и не требует много влаги. Эксперт предупредил, что даже десятиминутное пребывание рядом с цветущим растением может привести к отравлению.

Самая ядовитая фаза — цветение, хотя токсичны все части. Прикасаться к стеблю или листьям голыми руками нельзя, а скошенный болиголов отрастет только на следующий год. Из всех трех растений, по словам Косова, болиголов наиболее опасен.

Борщевик Сосновского — что за растение?

Борщевик Сосновского, в отличие от своих «двойников», в Ростовской области не встречается. Как пояснила Ольга Безрукова, это крупное многолетнее растение высотой до 4-5 метров с ребристым, шероховатым стеблем и крупными листьями. Ранее его культивировали как силос, но после выявления опасных свойств в 2015 году правительство исключило его из реестра селекционных достижений.

Для роста борщевику нужно много влаги, поэтому в засушливых южных регионах он практически не приживается. Его корневая система уходит на глубину до 2 метров, а одно соцветие может содержать до 80 тысяч цветков.

Сок растения содержит фуранокумарин, вызывающий долго незаживающие ожоги при контакте с кожей и солнечным светом. На территории Ростовской области встречается только борщевик сибирский, который не опасен для человека и животных.

За какие растения грозят штрафы?

В России выращивание ряда растений, даже в декоративных целях, может обернуться серьезными правовыми последствиями. Ответственность за это предусмотрена статьей 10.5.1 КоАП РФ и статьей 231 УК РФ, причем наказание не зависит от того, с какой целью культивировались растения.

В перечень запрещенных к выращиванию видов входят:

банистериопсис каапи (Banisteriopsis caapi)

гармала (растения рода Peganum)

голубой лотос (Nymphea caerulea)

грибы, содержащие псилоцибин и/или псилоцин

диплоптерис кабрерана (Diplopterys cabrerana)

ибога (Tabemanthe iboga)

ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor)

кактусы, содержащие мескалин (включая Lophophora williamsii)

кат (Catha edulis)

кокаиновый куст (любые виды рода Erythroxylon)

конопля (растения рода Cannabis)

мак снотворный (Papaver somniferum L) и другие виды мака, содержащие наркотические средства

мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora)

митрагина прекрасная, известная как кратом (Mitragyna speciosa)

психотрия зеленая (Psychotria viridis)

роза гавайская (Argyreia nervosa)

турбина щитковидная (Turbina corymbosa)

шалфей предсказателей (Salvia divinorum)

эфедра (растения рода Ephedra L)

Как отмечают эксперты, штраф грозит даже владельцам запущенных участков, где такие растения растут как сорняки сами по себе. Для физических лиц размер взыскания варьируется: за обычные карантинные растения он составляет от 300 до 500 рублей, а за «наркотические» виды — от 3 до 5 тысяч рублей, либо возможен административный арест на срок до 15 суток.

Как бороться с опасными растениями?

Для борьбы с опасными растениями специалисты рекомендуют комплексный подход. Агротехнические методы включают регулярное скашивание и дискование участков для истощения корневой системы. Химический метод предполагает использование системных гербицидов строго по инструкции. Биологический метод, основанный на естественных врагах растений, пока находится в стадии исследований.

«Наибольшую эффективность дает сочетание агротехники и химии. Основная задача — не допустить цветения и образования семян. После удаления опасных растений на их место рекомендуется высевать местные виды, которые препятствуют повторному заселению», — отмечает Ольга Безрукова.

Меры предосторожности

При встрече с опасными растениями, особенно с борщевиком Сосновского, эксперты советуют не приближаться к ним и не касаться их. Работы по удалению нужно проводить в плотной защитной одежде. Если сок попал на кожу, его следует немедленно смыть водой с мылом и в течение двух суток избегать солнечного света на этом участке.

Важнейшей мерой защиты является регулярный мониторинг территорий для раннего выявления очагов распространения. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от опасных растений и уничтожать их.

Иллюстрации: нейросеть «Шедеврум»