Обновление разметки и ямочный ремонт осложняют движение на трассе М-4 в Ростовской области

15 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжаются плановые дорожные работы, что требует от водителей повышенного внимания при движении в южном направлении.

В частности, ямочный ремонт ведется на 1001 километре в правой полосе и на 1023 километре в левой. На участке с 1009 по 1024 километр специалисты обновляют временную дорожную разметку, а на 973 километре в правой полосе осуществляется демонтаж мачты наружного освещения.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Просим соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и быть предельно внимательными при проезде указанных участков», — отмечают в ведомстве.

