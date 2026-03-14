Губернатор Слюсарь потребовал ускорить реформу уличной торговли в Ростовской области

На Дону утверждены новые стандарты для уличных торговых точек.

В Ростовской области ужесточают контроль за нестационарной торговлей, чтобы снизить коррупционные риски и упорядочить работу этой сферы. На заседании областной антикоррупционной комиссии под председательством губернатора Юрия Слюсаря обсуждался комплекс мер, направленных на повышение прозрачности в отрасли.

Директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас сообщила о внедрении единых стандартов регулирования. Ключевыми механизмами стали утверждение единой формулы расчета платы за размещение объектов, проведение электронных торгов, запрет на субаренду и установление преференций для ветеранов боевых действий, информирует портал регионального правительства.

«Для обеспечения открытости данных запущены цифровые сервисы: платформа-агрегатор торгов и геоинформационная система (ГИС РО), аккумулирующая сведения о свободных местах для торговли», — пояснила Ирина Гелас.

По данным инвентаризации 2025 года, в схемы размещения включено 9593 позиции, а фактически установлен 8441 объект. Анализ выявил диспропорцию в насыщенности муниципалитетов торговыми точками. В малых населенных пунктах они выполняют социальную функцию, обеспечивая доступ к товарам первой необходимости, а в крупных городах их избыток ведет к дисбалансу на потребительском рынке и портит архитектурный облик, особенно в исторических центрах.

Губернатор отметил недостаточность принятых мер и дал поручения по дальнейшему упорядочению торговли.

«Необходимо подготовить предложения по сокращению количества нестационарных объектов в крупных городах на основе четких и объективных критериев», — поручил глава региона.

Особое внимание будет уделено упорядочению размещения ларьков и павильонов в исторических центрах и на главных улицах.

Также, считает губернатор, необходимо ускорить приведение торговых объектов к единому стандарту. Юрий Слюсарь потребовал сократить сроки реализации «дорожной карты» по приведению архитектурного облика ларьков и павильонов в соответствие с утвержденными дизайн-кодами муниципалитетов. Установленный четырехлетний период признан неоправданно затянутым.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге в прошлом году было демонтировано 479 самовольно установленных торговых ларьков и металлических гаражей.

Фото: donland.ru из архива

