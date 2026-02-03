Главная » Новости Ростовской области

Ночью в Ростовской области спасатели вытащили из снежных заносов 31 грузовик и два автобуса

В ночь на 3 февраля спасательные службы Ростовской области вели непрерывную работу на дорогах региона, оказывая помощь водителям, оказавшимся в сложных погодных условиях.

Для оперативного реагирования на трассе М-4 «Дон» и других магистралях было развернуто пять мобильных пунктов обогрева. Специализированная техника, в частности эвакуатор «Чайка сервис», за время ночной операции помогла освободить из снежных заносов 31 грузовой автомобиль и два автобуса с пассажирами.

«Сейчас все пожарно-спасательные подразделения донского региона переведены на усиленный режим. Прийти на помощь автомобилистам готовы более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования, 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости», — сообщили в региональном ДПЧС.

Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено более 400 спасателей, 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения.

Спасатели напоминают, что вслучае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по единому номеру «112».

Ранее мы рассказали, что во время снегопада на автодорогах региона были открыты 12 пунктов обогрева.

Иллюстрация: скрин видео ДПЧС РО

