На автодорогах донского региона разворачивают мобильные пункты обогрева

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение — в течение ближайших суток ожидается сильный снегопад. На автодорогах региона открыты 12 пунктов обогрева.

В Ростовской области сегодня, 2 февраля, объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий — сильного снегопада, ветра, метели.

Обильные осадки в виде снега, по информации МЧС, сохранятся в период с 18-20 часов и до конца суток 2 февраля, а также ночью и утром 3 февраля, уточнили в ведомстве.

В этой связи, во избежание ЧП, автомобилистам региона рекомендуют по возможности не выезжать на личном транспорте на дороги области. В то же время в превентивных целях на автодорогах Ростовской области приступают к работе пункты обогрева.

Сегодня и завтра, 3 февраля, пока сохраняются сложные погодные условия, мобильные пункты обогрева будут развернуты на федеральной автодороге М-4 «Дон», а также на трассах регионального значения. Здесь водители могут согреться, зарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.

12 пункты обогрева расположены:

— автодорога Волгодонск — Морозовск (выезд из г. Цимлянск),

— 1000 км М-4 «Дон»,

— 980 км М-4 «Дон»,

— 929 км М-4 «Дон»,

— 1014 км М-4 «Дон»,

— 1056 км М-4 «Дон» ,

— 1086 км М-4 «Дон»,

— 873 км М-4 «Дон»,

— 316 км Р-260,

— 216 км Р-260,

— 82 км Р-280,

— 52 км Р-280.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номеру «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб; «101» — единый номер пожарно-спасательной службы; 8 (863) 239-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: канал МЧС РО в МАХ.