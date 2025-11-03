Главная » Новости Ростовской области

Ночью в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку

В ночь на 3 ноября пять районов Ростовской области атаковали 29 вражеских беспилотников. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, дежурными средствами ПВО перехвачены 64 украинских беспилотных летательных аппарата. По 29 БПЛА сбито в Ростовской и Саратовской, 4 – в Волгоградской, 1 – в Белгородской областях. Еще 1 – в Ставропольском крае.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 2 ноября вражеские БПЛА атаковали Ростов и три района Ростовской области.

Фото из архива

