Ночью над двумя районами Ростовской области уничтожили атакующие дроны

В ночь на 2 февраля в Ростовской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов.
По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, средствами противовоздушной обороны были уничтожены вражеские дроны в воздушном пространстве над Миллеровским и Чертковским районами.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться», — сообщил глава области в своем telegram-канале.
В настоящее время обстановка в указанных районах находится под контролем, проводится уточнение всех деталей произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в ночь на 30 января были уничтожены БПЛА в Чертковском районе и городе Каменске-Шахтинском.
Фото из архива
