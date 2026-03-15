Ночью и утром на Дону около 40 беспилотников сбили над пятью городами и девятью районами

В Ростовской области в ночь на 15 марта и утром отразили массированную воздушную атаку. По данным властей региона, силами противовоздушной обороны было сбито около сорока беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале, что удары пришлись по пяти городам и девяти районам. В список попали Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, западная окраина Ростова-на-Дону, а также Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский и Белокалитвинский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — написал глава региона.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 14 марта в Ростовской области было уничтожено 5 украинских дронов.

