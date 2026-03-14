Очередная атака вражеских БПЛА на Ростовскую область отражена силами ПВО

Над территорией Ростовской области вечером 13 марта и в ночь на 14 марта уничтожено 5 украинских дронов.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительной  информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Последствия на земле уточняются.

По данным Минобороны РФ, за указанный период над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 5 – над территорией Ростовской области, 31 – над акваторией Азовского моря.

Напомним, в ночь на 13 марта в Таганроге системой ПВО были уничтожены воздушные цели.

