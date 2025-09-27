Ночью 27 вражеских беспилотников атаковали север Ростовской области

В ночь на 27 сентября массированная воздушная атака отражена на севере Ростовской области, об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

По его словам БПЛА уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

«В Кашарском районе из-за падения обломков загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы ликвидировали возгорание на газораспределительной станции, где сейчас ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 27 сбиты в Ростовской, 8 – в Брянской, по 6 – в Астраханской и Воронежской, 5 – в Волгоградской, 2 – в Курской, 1 – в Белгородской областях.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 26 сентября 14 БПЛА атаковали Таганрог, Ростов и еще четыре района Дона.

Фото из архива