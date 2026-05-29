Неотвратимость наказания за перегруз: в Ростовской области модернизируют пункты весогабаритного контроля

Минтранс региона внедряет технологию фиксации нарушений при сокрытии номеров большегрузами.

В Ростовской области готовятся к запуску обновленной системы контроля за большегрузным транспортом, которая должна заработать на всех пунктах весогабаритного контроля региона уже этим летом. Ожидается, что нововведение позволит сделать наказание за нарушения неотвратимым и защитить дороги от разрушения перегруженными машинами.

Особенно остро проблема стоит в летний период, когда асфальт из-за жары становится более уязвимым. Перегруженные грузовики наносят серьезный ущерб дорожному полотну, выводя его из нормативного состояния. Восстановление таких повреждений требует значительных средств из областного бюджета, которые могли бы пойти на плановый ремонт и развитие инфраструктуры.

Как отмечают в региональном минтрансе, некоторые недобросовестные перевозчики пытаются обойти закон, намеренно скрывая госномера своих машин. Это мешает идентифицировать автомобиль на пунктах контроля и позволяет избежать ответственности за перегруз. В связи с этим по поручению губернатора Ростовской области министерство транспорта совместно с региональным центром безопасности дорожного движения внедряет систему, способную распознавать номера даже в тех случаях, когда они скрыты или затруднены для считывания. Современные технологии позволят фиксировать все нарушения независимо от попыток их замаскировать.

Нарушение правил весогабаритного контроля, включая умышленное сокрытие регистрационных знаков, влечет серьезные административные штрафы. Запуск системы — часть комплексной работы по модернизации дорожного хозяйства области, направленной на повышение безопасности, снижение аварийности и продление срока службы дорог.

