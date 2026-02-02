Главная » Новости Ростовской области

Не справился с управление и врезался в дерево: на Дону случилось смертельное ДТП

На чтение 1 мин Опубликовано

Водитель погиб, его пассажир — в больнице.

Сегодня, около трех часов дня, в Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

На подъезде к хутору Свобода Веселовского района Ростовской области, по предварительным данным, 24-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, а его 22-летний пассажир доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО

Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Ростовская область
