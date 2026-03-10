Главная » Новости Ростовской области

Наркокурьер с килограммом мефедрона задержан полицейскими в Ростовской области

22-летний ростовчанин намеревался рапространять запрещенные вещества через сеть тайников-закладок.

На территории Азовского района Дона полицейские задержали наркокурьера с крупной партией мефедрона. На 22-летнего ростовчанина, подозреваемого в распространении наркотиков, правоохранители «вышли», реализуя оперативную информацию.

«В ходе досмотра у мужчины было обнаружено и изъято наркотическое вещество мефедрон, общей массой около 1 килограмма, что соответствует особо крупному размеру для данного вида наркотического средства», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

У молодого человека в ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты многочисленные запрещенные вещества, которые он намеревался сбыть бесконтактным способом через тайники, в том числе почти 650 г амфетамина и 400 г других синтетических наркотиков.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за распространение запрещенных веществ в особо крупном размере.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

