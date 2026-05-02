На улице Ростова в аварии из-за нарушения правил разъезда пострадали три человека

1 мая в Ростове в результате аварии, участниками которой стали два автомобиля, три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 12.30 на улице Волкова. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части при встречном разъезде, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus RX 330, которым управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель Kia Rio, а также его пассажиры в возрасте 21 и 22 лет. Всех троих доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе под Ростовом подросток на питбайке врезался в стоящий автомобиль.

Фото Госавтоинспекции РО