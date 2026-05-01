На трассе под Ростовом подросток на питбайке врезался в стоящий автомобиль

30 апреля на трассе в Ростовской области подросток получил травмы во время аварии, когда его питбайк врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 20.15 на первом километре автодороги «М-4 Дон — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» в Аксайском районе. По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка Honda врезался в стоящий автомобиль Daewoo Matiz, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате происшествия подросток получил травмы. В Госавтоинспекции напомнили, что движение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено, а игнорирование этого правила может привести к трагическим последствиям.

Фото Госавтоинспекции РО