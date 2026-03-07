Главная » Новости Ростовской области

На участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыты полосы для монтажа ограждения и ямочного ремонта

7 марта на нескольких участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области введены временные ограничения движения в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на 934 километре автодороги в северном направлении перекрыта правая полоса для монтажа модульного быстровозводимого ограждения. Работы на этом отрезке планируется завершить к 18.00. Одновременно ямочный ремонт ведется на 995 и 1013 километрах в сторону юга.

Кроме того, на северном направлении, на участках с 980 по 1009 километр, осуществляется ремонт деформационных швов, для чего также перекрыта левая полоса движения.

Водителям, следующим по трассе, рекомендуют заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения в зонах проведения работ.

Ранее мы рассказали, что проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал на 12%.

