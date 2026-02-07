Главная » Новости Ростовской области

На трассе в Ростовской области пассажирка выпала из автомобиля и погибла утром 7 февраля

На трассе «Ростов – Азов» произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка микроавтобуса. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Авария случилась 7 февраля 2026 года около 8.10 утра на 12-м километре автодороги, направление в сторону Азова.

По предварительной информации, 48-летний водитель, управлявший автомобилем Ford Transit, не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение справа. От удара автомобиль отбросило, и он врезался в аналогичное ограждение слева.

«В момент столкновения из салона выпала 69-летняя пассажирка, которая скончалась на месте до приезда медиков», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи, которые проводят необходимые мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, а также избегать управления транспортом в состоянии усталости.

Ранее мы рассказывали, что 6 февраля на М-4 «Дон» автобус врезался в грузовик, пострадали два пассажира.

Фото: ГАИ по РО

