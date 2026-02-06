На М-4 «Дон» автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.

Сегодня рано утром, на трассе М-4 «Дон» произошла авария с участием автобуса «ПАЗ-4234-04» и грузовика SITRAK C7H. Двое пассажиров пострадали. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария случилась около 6.30, на 990-м км + 300 м автомобильной дороги М-4 «Дон». 34-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ-4234-04», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля SITRAK C7H с полуприцепом, под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса — мужчины 43 и 70 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП и напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО