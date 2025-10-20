Главная » Новости Ростовской области

На донской трассе в ДТП с грузовиком погиб водитель легкового авто

Смертельная авария произошла рано утром 20 октября в Морозовском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию 20 октября в 04.45. На 68 км + 150 м автодороги «с. Кашары — с. Первомайское — ст. Милютинская — г. Морозовск» 73-летний водитель на «ВАЗ 21102», по предварительным данным, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Sitrak с прицепом. Грузовиком управлял 51-летний мужчина.

«В результате аварии водитель «ВАЗ 21102» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полиция и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области два человека погибли в страшной аварии с фурой.

Фото: Госавтоинспекция по РО

