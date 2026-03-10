Пять человек погибли вчера в двух ДТП в Ростовской области

Аварии случились в Волгодонске и Волгодонском районе.

Два смертельных дорожно-транспортных происшествия вчера, 9 марта, унесли жизни пятерых человек. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

Около 15 часов 9 марта, на 21 км + 970 м автодороги в Волгодонском районе, между хуторами Титов и Потапов, произошло столкновение двух автомобилей марки Kia. 50-летняя автоледи за рулем Kia SOUL при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Kia K5 под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП погибли три человека, которые ехали в двух машинах: водитель Kia SOUL и 57-летний пассажир Kia K5 скончались на месте аварии до приезда бригады медиков, а водитель Kia K5 умер в карете скорой помощи при транспортировке. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло вчера в Волгодонске. Его жертвами стали два человека, которые передвигались на мотоцикле. Утром 9 марта в полицию Волгодонска поступило сообщение об обнаружении мотоцикла со следами дорожно-транспортного происшествия по адресу ул. 2-я Бетонная, 12.

Выяснилось, что 36-летний водитель мотоцикла Honda X11 не выбрал безопасную скорость движения, допустил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. Падение оказалось фатальным. Водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Выясняются детали происшествия.

Фото: скрин видео из ТГ-каналов Госавтоинспекции и «МВД 61».