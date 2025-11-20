На трассе «Новороссия» в Ростовской области погиб пожилой пешеход

Мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте в темное время суток.

Вчера вечером произошло смертельное ДТП на автодороге в Ростовской области. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности.

Около 20 часов 19 ноября, на 17 км + 900 м автодороги Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе 47-летняя автоледи, управляя автомобилем Lexus RX 300, по предварительным данным, двигаясь в крайней левой полосе, сбила 74-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги через барьерное ограждение в неустановленном месте. Авария произошла в темное время суток, мужчина был в одежде без световозвращающих элементов, уточняет источник.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.