Главная » Новости Ростовской области

На трассе «Новороссия» в Ростовской области погиб пожилой пешеход

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте в темное время суток.

Новости Ростовской области

Вчера вечером произошло смертельное ДТП на автодороге в Ростовской области. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности.

Около 20 часов 19 ноября, на 17 км + 900 м автодороги Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе 47-летняя автоледи, управляя автомобилем Lexus RX 300, по предварительным данным, двигаясь в крайней левой полосе, сбила 74-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги через барьерное ограждение в неустановленном месте. Авария произошла в темное время суток, мужчина был в одежде без световозвращающих элементов, уточняет источник.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru