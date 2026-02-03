Главная » Новости Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась 8-километровая пробка в северном направлении

3 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась многокилометровая пробка. Затруднение движения создает неудобства для водителей, следующих в северном направлении.

По данным региональной Госавтоинспекции, на 1002 километре автодороги, перед развязкой на Новошахтинск и Шахты, скопился транспорт на отрезке длиной примерно в  8 километров. Движение, хотя и осуществляется по двум полосам, сильно затруднено: поток плотный, а скорость значительно снижена.

В связи со сложной обстановкой Госавтоинспекция призывает строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, проявлять повышенную внимательность при выполнении маневров, а также рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов следования.

Ранее мы рассказали, что ночью в Ростовской области спасатели вытащили из снежных заносов 31 грузовик и два автобуса.

Фото Госавтоинспекции РО (из архива)

