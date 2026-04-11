На рынке Ростова изъяли свыше 120 кг рыбы и 40 кг красной, черной и щучьей икры

На Центральном рынке Ростова во время рейда изъяли мороженную и вяленую рыбу, раков, а также красную, черную и щучью икру, которые продавались без необходимых документов безопасности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мероприятие провели сотрудники полиции, регионального Следственного комитета, ветеринарной службы и Россельхознадзора. В ходе проверки было установлено, что на прилавках находилась рыба частиковых и лососевых пород без каких-либо подтверждений ее качества. Всего из незаконного оборота изъято свыше 120 килограммов мороженой, более 100 килограммов вяленой и 5,5 килограммов свежезамороженной рыбы, а также 2 килограмма раков. Кроме того, без необходимых сертификатов. Продавалось около 40 килограммов красной, черной и щучьей икры.

По факту выявленных нарушений сотрудники полиции составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Правоохранители напоминают, что реализация продуктов без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прокуратура изъяла и уничтожила нелегальную мясную и молочную продукцию.

Фото ГУ МВД по РО

нарушения новости полиция Ростовская область рыба
